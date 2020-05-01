مرتبط بزيادة وفيات كورونا.. احذر نقص هذا الفيتامين في جسمك

أظهر بحث جديد أن نقص احد الفيتامينات الهامة بجسم الإنسان لها دور أساسي في تدهور حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) مقارنة بغيرهم.





ووفقا لمجلة سايس أليرت العلمية فقد أظهرت الدراسة أن نقص معدل فيتامين د في جسم الشخص لها علاقة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، نظرا لأن هذا الفيتامين الذي يلعب دورا للخلايا المعرضة للشمس، له دور أيضا في منع الوفاة بفيروس ( كوفيد-19 ).





وربطت النتائج الأولية للدراسة بهذا الفيتامين وعلاقته بفيروس كورونا المستجد، وأجرى الدراسة الأطباء بجامعة إيست أنجليا، كمحاولة لحل اللغز الغير مفهوم لتباين تأثير فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) على المصابين به.





وواصل الخبراء البحث لمعرفة نسبة الفيتامين في أجساد المصابين في حالة متدهورة أو توفوا إثر الإصابة بالفيروس ، وفقا للتحاليل الطبية الذين أجروها قبل وفاتهم، وذلك في 20 دولة أوروبية.





وأظهر التحليل الإحصائي وجود علاقة بين نقص الفيتامين وقوة الفيروس، حيث أظهر التحليل أن السكان الذين لديهم تركيز أقل من فيتامين د في أجسامهم يعانون من قوة مهاجمة الفيروسات التاجية لأجسامهم.





ومن المعروف أن الحفاظ على مستوى فيتامين د بشكل مناسب في الجسم يقلل من خطر التهابات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والسل كذلك الربو.





وفيتامين د هو مركب قابل للذوبان في الدهون ويمكن الحصول عليه من الأطعمة مثل الفطر أو السمك وكذلك يتج في الجسم نتيجة التعرض لأشعة الشمس، والنقص في هذا الفيتامين ينتج عنه تشوهات العظام وهشاشة العظام.