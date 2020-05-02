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تعليم

طب حلوان تتابع فعاليات مسابقة التعليق الصوتي أون لاين

السبت 02/مايو/2020 - 09:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان، مسابقات أونلاين للترفيه عن الطلاب، فى فترة حظر التجول، خلال شهر رمضان وإيقاف الأنشطة الطلابية.


وتتابع كلية الطب جامعة حلوان مسابقة التعليق الصوتى لطلابها للاستمرار فى اكتشاف مواهب الطلاب والترفيه عنهم والحرص على التواصل الدائم ببن الجامعة والطلاب. 

وأوضح مسؤول اتحاد الطلاب بكلية الطب أنه يتم الاشتراك بالمسابقة عن طريق تصوير فيديو قصير لا يتعدى الدقيقة لتعليق صوتى على موضوع معين أو إلقاء قصائد شعرية وإرسالها للاتحاد ونشرها عبر الصفحة الرسمية لهم ليلقى الطلاب آرائهم بها. 

جدير بالذكر أن مجلس جامعة حلوان فى حال انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو لإعلان طرق تقيم طلاب النقل وضوابط وآليات المشاريع البحثية بالكليات.
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