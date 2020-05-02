طب حلوان تتابع فعاليات مسابقة التعليق الصوتي أون لاين

أعلنت جامعة حلوان، مسابقات أونلاين للترفيه عن الطلاب، فى فترة حظر التجول، خلال شهر رمضان وإيقاف الأنشطة الطلابية.









وتتابع كلية الطب جامعة حلوان مسابقة التعليق الصوتى لطلابها للاستمرار فى اكتشاف مواهب الطلاب والترفيه عنهم والحرص على التواصل الدائم ببن الجامعة والطلاب.





وأوضح مسؤول اتحاد الطلاب بكلية الطب أنه يتم الاشتراك بالمسابقة عن طريق تصوير فيديو قصير لا يتعدى الدقيقة لتعليق صوتى على موضوع معين أو إلقاء قصائد شعرية وإرسالها للاتحاد ونشرها عبر الصفحة الرسمية لهم ليلقى الطلاب آرائهم بها.



