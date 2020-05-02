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د. عرفة النَّادي يكتب: شرح الصدر بفضل ليلة القدر

السبت 02/مايو/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.

   فلَيلة القدر لها من اسمها نصيبٌ، حسبما يُنبيء عنه قوله – تعالى-: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ}[سورة القدر: 2]؛ فأسلوب الآية وسياقُها ناطقٌ بعلوِّ مكانة المسئول عنه، فالقدْر: الفضل والشَّرف وعلوُّ المنزلة، فهي ليلة الشرف والتشريف، والكرَم والتكريم، شُرِّفت بتشريف الله، الذي ضاعف فضائل الصالحات فيها، ولا ينال القدْرَ إلا من أُهِّل له، وأخَذ بأسبابه، ولا يعطي هذا العطاءَ الواسع، إلا الكريم – تعالى- الذي يعطي ولا تنفذ خزائن رحمته، ففيها خصَّ الأمةَ الإسلاميةَ بمزيدٍ من التكريم، فأَنزل القرآنَ الكريمَ، على النبيِّ الكريم، للأمة المكرَّمةِ، بواسطةٍ مَلَكٍ أمين، هو جبريل عليه السلام.

   وإذا كان الملوك يزينُون قصورَهم لاستقبال القاصين، فإن مَلِك الملوك يزيِّن الأرضَ في هذه الليلة بمددٍ من الملائكة، والملائكة كلُّهم مقرَّبون، يغمُرون الصالحين بآثار الأُنس، والتأمين على الدعاء، وسؤال الخير، وسَوق البشارة، وشهود أثر قوله – تعالى- لهم: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}  [البقرة: 30] لما قالوا لربهم: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}؟ [البقرة: 30]، فيباهي اللهُ ملائكتَه بعباده، وهم مستغرقون في ذكره وشكره والتضرع إليه والصلاة له وتلاوة قرآنه، يسألون الرحمة، ويتعوَّذون من النقمة، يطلبون القربَ، ويخافُون البُعدَ، ولسان حالهم ومقالهم ينطق بقوله – صلى الله عليه وسلم – لما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: (يا رسول الله، أرأيتَ إن علمتُ أيُّ ليلةٍ ليلةُ القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي) [أخرجه الترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ]، ووجدانهم واثقٌ بموعود نبيهم صلى الله عليه وسلم: (من يَقُم ليلةَ القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه) [متفقٌ عليه، واللفظ: للإمام البخاري].

   وأُثر عن السلف الصالح: أنهم كانوا يتزينون ويتأهَّبون لاستقبال هذه الليلة والاحتفال بها، ويجعلون نصيبًا من دعائهم للمسلمين، فأُثر عنهم: (أن الدعاء في هذه الليلة لمهمات المسلمين، من شعار الصالحين).

   والمخلصُون لله جعلوا كلَّ لياليهم ليلة القدر، فليلُهم عامرٌ بالطاعات والمجاهدات، ونهارهم في القيام بالقُربات، وهذا من حِكَم إخفائها وعدم تعيينها؛ أن يعمِّر المؤمن أوقاتَه كلَّها بالطاعات، والبُعد عن المنهيات، في الجهر والخلوَات، عساه يحظَى بالهِبات.

جعَلنا الله من هؤلاء المخلصين، وشملنا بفضله، وغمَرَنا برحمته, آمين.

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