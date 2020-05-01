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أخبار العالم

الكويت عن الهجوم الإرهابي في سيناء: لن ينال من عزيمة مصر

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:54 م
الكويت عن الهجوم
الكويت عن الهجوم الإرهابي في سيناء: لن ينال من عزيمة مصر
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قسم الخارجي
أدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى مركبات الجيش المصري في شمال سيناء.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة عن إدانة واستنكار دولة الكویت الشدیدین للهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سیناء وأدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأعرب المصدر عن قناعته بأن مثل ھذه الأعمال الإجرامیة التي تستهدف أمن واستقرار مصر لن تنال من عزم الأشقاء في مواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكاله لیتحقق الأمن والطمأنینة لأبناء الشعب المصري الشقیق.

وأكد بحسب الوكالة، وقوف دولة الكویت إلى جانب الأشقاء في مصر وتأییدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحمایة أمنھا واستقرارها.

واختتم المصدر تصریحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء وتمنياته للمصابین بالشفاء العاجل.
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