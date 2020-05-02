آداب عين شمس تجيب على جيمع الأسئلة الخاصة بالإيميل الجامعي

أجابة الصفحة الرسمية بكلية الاداب جامعة عين شمس علي جيمع الاسئلة الخاصة بالايميل الجامعي عن دودة خدمات تكنولوجيا المعلومات .





وجاءت الاسئلة والاجابة علي النحو التالي :









س / ازاي افتح الإيميل الجامعي عن طريق الموبيل وهل في تطبيق ممكن انزله علي الموبيل ؟

ج / نعم في تطبيق ممكن تنزله علي الموبيل اسمه Microsoft Office شامل كل خدمات الإيميل الجامعي وممكن تشوف الفيديو ده (شرح ازاي تفتح الإيميل عن طريق الموبيل) اللينك اسفل الصورة

https://youtu.be/cLZV-dhrY_0





س / بكتب الرقم القومي وبيقول انه غير مسجل (مش موجود) على الرغم اني مليت الفورم الخاص بطلب الإيميل الجامعي ؟

ج / ده هيكون

اما الطالب كتب الرقم القومي بتاعه خطأ اثناء التسجيل في فورم طلب الإيميل

او

اما الطالب مش مقيد في الكلية (ممكن يكون خريج مثلا)

او

ان الطالب من الطلاب الوافدين (غير مصري)





س / انا طالب باقي للإعادة (مستوى ثامن مكرر) اختار ايه وانا بكتب نموذج طلب الإيميل ؟

ج / تختار مستوى ثامن





س / طيب انا سجلت من الاول وانا طالب مقيد في الكلية وغير وافد وبرضه بيقولي الرقم القومي مش مسجل ؟

ج / في الحالة دي بنطلب منك ان تسجل في الفورم اللي اللينك بتاعه اسفل الصورة وتتأكد انك كاتب بياناتك صحيحة وتنتظر لحين مراجعة بياناتك من الشئون الطلاب بالكلية





س/ انا طالب وافد ولما اجي اسجل في فورم طلب الإيميل الجامعي بيطلب مني الرقم القومي ؟

ج / في الحالة دي بنطلب منك تسجل في الفورم الخاص بالطلاب الوافدين بالكلية عن طريق اللينك ده

https://bit.ly/mailArts





س / طيب انا سجلت والإيميل اشتغل معايا وفتحته وغيرت الباسورد بس نسيت الباسورد الجديدة ولما جيت ادخل بيه تانى مش راضي ولا حتى بالباسورد القديم؟

ج / في الحالة دي بنطلب منك ان تدخل علي اللينك ده وتملى الفورم لطلب باسورد جديدة لأنك نسيتها

https://bit.ly/passArts





س / انا جيت اغير الباسورد مش عايز يقبل معايا الباسورد الجديدة ؟

ج / لازم نعرف ان الباسورد الجديدة لازم تكون قوية علشان يقبلها ولا تقل عن ثمانية تشمل (حروف وأرقام) والحروف يكون فيها حرف كابيتل





س / وانا بسجل في الفورم كتبت اسمي واللقب باللغة الإنجليزية خطأ ؟

ج / ده مش هيسبب لك اي مشكلة طالما رقمك القومي سليم وممكن يتصلح وسيتم نشر فورم لطلب التغيير الأسم بشكل صحيح فيما بعد





س / انا ما سجلتش خالص في فورم طلب الإيميل الجامعي ؟

ج / بنطلب منك سرعة التسجيل في فورم طلب الإيميل في اسرع وقت لأن الفورم ليه موعد وهيتقفل

https://bit.ly/EmailArts





س / اعرف ازاي أن نموذج طلب البريد الالكتروني ده اترد عليه

ج / بمجرد بتدوس ارسال بعد إنتهاء ملىء النموذج بيكون وصل علي قاعدة البيانات وانتظر لحين مراجعة البيانات وده بياخد وقت لأن العدد كبير





س / طيب اعرف ازاي أن الجامعة خلاص انتهت من تسجيل بياناتي علشان ادخل علي الإيميل ؟

ج / ده هيكون خلال الأسبوع القادم إن شاء الله نظرًا للعدد الكبير وذلك لمراجعة البيانات



