AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف يستغل أردوغان أزمة كورونا لممارسة جرائمه في ليبيا؟ خبير في الشأن التركي يجيب

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:36 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، إن أردوغان يستغل أزمة فيروس كورونا ليضاعف تحركاته لدعم المرتزقة في الأراضي الليبية.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "أردوغان يوظف جائحة كورونا لخدمة مخططه في ليبيا، موضحا: "نظام أردوغان يستغل انشغال العالم بفيروس كورونا ويرسل الأسلحة لـ المرتزقة بليبيا".

وأردف: "أردوغان يقوم بعمليات تتريك قسري للأماكن التي يحتلها في سوريا  وليببا".

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 84 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، أمس الخميس  قفزة 182% على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات التركية 17.8% في حين زادت الواردات 3.1% مقارنة مع مارس من العام الماضي 2019، حسبما ذكر المعهد.

كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم، الخميس، تراجع إيرادات السياحة 11.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.

كانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17 بالمائة العام الماضي 2019 لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 129.. فيديو

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

برلماني: نهاية أردوغان اقتربت بعد خسائره الفادحة في ليبيا

انهيار التجارة والسياحة فى تركيا.. العجز يقفز 182% خلال أبريل

تركيا تعلن تسجيل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

84 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

ترشيحاتنا

إنجى وجدان تستعيد ذكرياتها مع زوجها بهذه الصورة

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أم هارون بعد وقف عرضه في الكويت بسبب اليهود

هل تزوج سيدنا يعقوب أم سيدنا يوسف وخالته؟.. على جمعة يرد

أنا مسيحية.. أبرز تصريحات عايدة رياض بعد تصدرها جوجل

فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

آخر يوم للخدمة في سيناء.. شهيد المنوفية استعد للنزول إجازة وجاء محمولا بـ النعش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج ناعم.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

على الطريقة الهندية.. طريقة تحضير الجزر المخلل