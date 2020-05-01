كيف يستغل أردوغان أزمة كورونا لممارسة جرائمه في ليبيا؟ خبير في الشأن التركي يجيب

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، إن أردوغان يستغل أزمة فيروس كورونا ليضاعف تحركاته لدعم المرتزقة في الأراضي الليبية.





وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "أردوغان يوظف جائحة كورونا لخدمة مخططه في ليبيا، موضحا: "نظام أردوغان يستغل انشغال العالم بفيروس كورونا ويرسل الأسلحة لـ المرتزقة بليبيا".





وأردف: "أردوغان يقوم بعمليات تتريك قسري للأماكن التي يحتلها في سوريا وليببا".





أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 84 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.





وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، أمس الخميس قفزة 182% على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار.





وانخفضت الصادرات التركية 17.8% في حين زادت الواردات 3.1% مقارنة مع مارس من العام الماضي 2019، حسبما ذكر المعهد.





كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم، الخميس، تراجع إيرادات السياحة 11.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.





كانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17 بالمائة العام الماضي 2019 لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.