إيران تستفز الخليج.. لماذا أطلقت طهران تصريحاتها السامة بشأن الخليج العربي فى هذا التوقيت؟

أثارت تصريحات قائد القوات البحرية فى الحرس الثوري الإيرانى رضا تنغسيري موجة غضب عارمة بعد خروجه بادعاءات ومزاعم ليس لها أساس من الصحة حول ملكية بلاده للخليج العربي والكويت والبحرين.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن "الخليج العربي ملك لإيران ولا يمكن لأحد تزوير اسمه"، مشددا على أنه ليس لدى إيران أي أطماع في المنطقة.





وأضاف تنغسيري خلال لقاء تليفزيوني، أن "البحرين كانت جزءا من الأراضي الإيرانية حتى عام 1970، والكويت أو الكوت تعني مكان نصب الخيام النادرة بالفارسية"، معتبرا أن "ذلك دليل على أن المنطقة كانت تسمى منذ القدم بالخليج الفارسي" وأنه "لا يمكن لأحد أن يغير اسمها"، مشيرا إلى أن "كل الخليج الفارسي ملك لأرض فارس".

وشدد تنغسيري على أنه "ليس لدى إيران أي أطماع في المنطقة" وأنه "يمكن لدولها مد يد الصداقة لبعضها لتأمين منطقة الخليج الفارسي، وطرد الغرباء منها".

وأضاف قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن "لدى المرشد الأعلى تعصب بالنسبة للخليج الفارسي، فهو يحثنا على تسمية الجزر فيه بأسمائها الأصلية"، ويقول: بدلا من تسمية جزيرة "أبو موسى" ينبغي إطلاق اسمها الفارسي "بو موسى"، وجزيرة "فاروران" بدلا من تسمية "بني فارور"، وأضاف: "الخليج الفارسي ملك لإيران ولا يمكن لأحد تزوير اسمه".

وختم تنغسيري، بالإشارة إلى أن "أهمية الخليج لا تكمن في النفط والغاز، حيث أن البرتغاليين تواجدوا فيه لمدة 117 عاما ما بين 1205 و 1322 قبل أن يتواجد فيه البريطانيون ثم الأمريكيون.

من جهتها، فندت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، المزاعم التى تروجها إيران حول ملكيتها لأراضى الكويت والبحرين ولمنطقة الخليج العربي، لافتة إلى أن هذه التصريحات تأتى فى وقت إنشغال العالم بأزمة فيروس كورونا مستغله بذلك طهران الأزمة لتمرير مخططها لضرب أنظمة المنطقة العربية.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إيران تهدف لضم أراضي الخليج بالقوة والتصريحات الإيرانية تحمل فى مضمونها تهديدًا، مستنكرة تلك التصريحات التى تعتبر تعديا صريحا على سيادة أراضى الكويت والبحرين، ومطالبة الخارجية الكويتية بضرورة اتخاذ خطوة جدية للرد على إيران كـ استدعاء السفير الإيراني بالكويت وتقدم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريح قائد القوات البحرية فضلًا عن تحرك مجلس التعاون الخليجي بدحض مثل هذه الادعاءات الكاذبة التى روجتها وسائل إعلام إيرانية وغربية.