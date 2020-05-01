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قوى عاملة النواب: الدولة تبذل جهودًا جبارة لحماية حقوق العمالة في كل القطاعات

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من العاملين في قطاع السياحة تضرروا في المرحلة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران والسياحة حول العالم.

 

وأشار "وهب الله"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه منذ بداية انتشار أزمة كورونا عقد مجلس النواب حوارا مجتمعيا بحضور رجال الأعمال والغرف التجارية والسياحية ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، لبحث سبل مواجهة هذه الأزمة.

 

وأوضح أن المتضررين من السياحة تحصلوا على أموال من خلال صندوق الطوارئ، مضيفًا أن كل إدارات الفنادق والشركات السياحية المتضررة أرسلت جوابات لوزارة القوى العاملة من أجل صرف إعانات من صندوق الطوارئ.

 

وأشاد وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية حقوق العمالة غير المنتظمة والعادية والعاملين في كافة قطاعات السياحة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حوافز وحزم استثمار جيدة لأصحاب الأعمال السياحية من أجل الإبقاء على العمالة وعدم تخفيض الرواتب.

 


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