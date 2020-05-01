مسلسل الاختيار يتصدر تويتر بعد الحلقة 8.. ومغردون يشيدون بمشهد الشيخ السيناوي

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار» بغضب من الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وجماعة أنصار بيت المقدس، بسبب فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة من انتحاري.





ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، بالتواصل مع أهالي سيناء لإمداده بالمعلومات حول المجموعات الإرهابية المسلحة.





ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز انتحاري آخر في عملية إرهابية أخرى، وتختتم أحداث الحلقة بالقبض على أسرة هشام عشماوي.