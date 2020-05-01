AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل الاختيار يتصدر تويتر بعد الحلقة 8.. ومغردون يشيدون بمشهد الشيخ السيناوي

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
تصدر مسلسل الاختيار تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بعد عرض الحلبقة الثامنة من المسلسل على شبكة قنوات on.

ودشن عدد كبير من رواد تويتر هاشتاج الاختيار، وجاءت ابرز التغريدات : "مشهد الشيخ السيناوى ... رسائل مباشره وواضحه"، "حلو مشهد الشيخ السيناوي دا جدا"، "الشيخ السيناوى رسالة قوية شابوووه ".

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار» بغضب من الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وجماعة أنصار بيت المقدس، بسبب فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة من انتحاري. 

ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، بالتواصل مع أهالي سيناء لإمداده بالمعلومات حول المجموعات الإرهابية المسلحة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز انتحاري آخر في عملية إرهابية أخرى، وتختتم أحداث الحلقة بالقبض على أسرة هشام عشماوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 3.. أحمد العوضي يدخل تريند تويتر

بسبب أحداث ثورة 30 يونيو.. مسلسل الاختيار يجتاح تويتر

السيسي يجتاح تويتر.. وروح 30 يونيو تسيطر على النشطاء بعد حلقة الاختيار

بعد مشاهد الاختيار.. رواد السوشيال ميديا يستعيدون أجواء 30 يونيو

مسلسل الاختيار الحلقة 7.. عشماوي يستهدف وزير الداخلية والمنسي ينصب كمينًا للإرهابيين

مسلسل الاختيار الحلقة 7.. طفل يفقد ساقه بسبب كيس شيبسي

ترشيحاتنا

محامي مصري يتقدم ببلاغ ضد ممثلة كويتية أهانت المصريين.. فيديو

زاهد ومش محتاج للكلام ده.. رد مفاجئ من طبيب الغلابة لمقدم برنامج قلبى اطمأن| فيديو

مرتبط بزيادة وفيات كورونا.. احذر نقص هذا الفيتامين في جسمك

فضيحة جديدة.. فيديو يجمع عمرو واكد ونجمة أفلام إباحية

كوريا الشمالية.. كيف استقبل الشعب نبأ وفاة كيم جونج أون؟

السفير الأمريكي: الولايات المتحدة تقف مع مصر.. والإرهابيون انتهكوا حرمة شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج ناعم.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

على الطريقة الهندية.. طريقة تحضير الجزر المخلل