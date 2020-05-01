AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يكشف موقف الدولة من عودة الدوري المصري..فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:29 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تحدث أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق عن مشكلة أزمة استئناف الدوري المصري الممتاز وإمكانية عودته من جديد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت "الإتجاه العام في الدولة خلال الوقت الحالي عودة الدوري المصري من جديد".

وأكمل شوبير:"ولكن الأزمة الكبرى والتي قد تعوق عودة الدوري من جديد زيادة عدد المصابين والذي وصل إلى 359 حالة اليوم فقط".

وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق:"لذلك على كل الأندية توخي الحذر والإحتياط وتنفيذ كل معدلات السلامة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجاهد: أبو ريدة آخر عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الأفريقي من مصر

إكرامي يكشف لأول مرة سبب اعتزال "شوبير" كرة القدم.. فيديو

حقيقة ترشح عمرو الجنايني لرئاسة اتحاد الكرة

أخبار الرياضة| مفاجآت فايلر.. موقف رمضان صبحي.. منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز.. تخفيض رواتب لاعبي الدوري السعودي

الطويلة يكشف عن رؤيته لخسائر كرة القدم حول العالم بسبب كورونا .. فيديو

مات إكلينيكيا.. محمد عمر يحذر من استئناف الدوري المصري .. فيديو

ترشيحاتنا

متفوقا على ريال مدريد وليفربول.. الأهلي المصري يتصدر استفتاء ماركا الإسبانية

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أم هارون بعد وقف عرضه في الكويت بسبب اليهود

يجدد خلايا الرئة ويحد من انتشاره.. تعرف على العلاج الجديد لفيروس كورونا..فيديو

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

فضيحة جديدة.. فيديو يجمع عمرو واكد ونجمة أفلام إباحية

شوبير يكشف موقف الدولة من عودة الدوري المصري..فيديو

AdvertisementS

متفوقا على ريال مدريد وليفربول.. الأهلي المصري يتصدر استفتاء ماركا الإسبانية

ساديو ماني عن محمد صلاح: ينتصر في مصارعة الذراعين.. وشعره ليس مثيرا للاهتمام

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

أخبار الأهلي اليوم ..عقبة التتويج بالدوري ..الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة رمضان صبحي ..الأحمر يتفوق على ريال مدريد وليفربول

تنازل الهلال عن صدارة الدوري ينقذ الموسم.. اقتراح مثير من النصر السعودي

شوبير يكشف موقف الدولة من عودة الدوري المصري..فيديو

أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور يستعين بمحامٍ إيطالي في قضية كهربا ..ترتيب الفريق في الدوري عائق لإلغاء المسابقة وتتويج الأهلي باللقب

نجم النادي الاهلي السابق: حسام حسن وراء إبعادي عن تشكيل الاحمر

شاهد.. أحمد شوبير يتدرب مع ابنه حارس الأهلي في الحجر المنزلي.. فيديو

أجانب الدوري قنبلة موقوتة.. الأهلي يتحفظ والزمالك يرفض واتحاد الكرة يتراجع

على مقعد العضوية.. نجم الأهلي السابق يعلن الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج ناعم.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

على الطريقة الهندية.. طريقة تحضير الجزر المخلل