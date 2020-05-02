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توك شو

الخير في كل مكان.. جدعنة المصريين مع مسن تركه أولاده منذ 4 سنوات.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 06:04 ص
برنامج ورطة إنسانية
برنامج ورطة إنسانية
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اسراء صبري
تناول برنامج"ورطة إنسانية" موقف عن رجل مقيم في دار للمسنين، ينتظر زيارة أولاده منذ 4 سنوات، ولكنهم لا يأتون.

وتضمنت الحلقة طهور رجل مسن يجلس فى منتصف الطريق علي كرسي، في انتظار أولاده وهم لا يأتون.

كما ظهر مشرف الدار، الذي ضاقت به الحال، وذهب ليستعين بالمواطنين؛ حتى يخففوا الحزن على الرجل المسن ويجبروا بخاطره.

وأظهر المواطنون تعاطفا كبيرا مع المسن، وعقب احدهم علي الموقف قائلا: "ابنه دا لا بيحس ب أبوة ولا عنده مسؤلية,, هو تعب وشقي علي عياله وفى الاخر يسيبوه".

وفور بكائه؛ بادر الجميع بالبكاء، مقدمين له الحجج والاعذار لعدم قدوم أولاده.
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