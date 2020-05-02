الخير في كل مكان.. جدعنة المصريين مع مسن تركه أولاده منذ 4 سنوات.. فيديو

، مقدمين له الحجج والاعذار لعدم قدوم أولاده. وفور بكائه؛ بادر الجميع بالبكاء

كما ظهر مشرف الدار، الذي ضاقت به الحال، وذهب ليستعين بالمواطنين؛ حتى يخففوا الحزن على الرجل المسن ويجبروا بخاطره.وأظهر المواطنون تعاطفا كبيرا مع المسن، وعقب احدهم علي الموقف قائلا: "ابنه دا لا بيحس ب أبوة ولا عنده مسؤلية,, هو تعب وشقي علي عياله وفى الاخر يسيبوه".