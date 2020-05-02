مدير الكرة بنادي إنبي يكشف موقف النادي من استئناف الدوري.. فيديو

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن موقف النادي من استئناف الدوري .





وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير:" إنبي سينفذ قرار الدولة في استئناف النشاط من عدمه و يرغب في استكمال الدوري".





وأضاف:" التواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " ونريد تفعيل رابطة الأندية المحترفة و كل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه عليه تقديم حيثياته".





وأكمل:" لا يوجد اي عروض لأسامة جلال واللاعب متمسك بقرار إنبي و الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة وباء كورونا.



