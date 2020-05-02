مدير الكرة بنادي إنبي يكشف موقف النادي من استئناف الدوري.. فيديو

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن موقف النادي من استئناف الدوري .
وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير:" إنبي سينفذ قرار الدولة في استئناف النشاط من عدمه و يرغب في استكمال الدوري".
وأضاف:"التواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " ونريد تفعيل رابطة الأندية المحترفة وكل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه عليه تقديم حيثياته".
وأكمل:"لا يوجد اي عروض لأسامة جلال واللاعب متمسك بقرار إنبي والدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة وباء كورونا.
وأكد أن نادي إنبي لم يفاوض صالح جمعة؛ لوجود أكثر من لاعب في مركزه".