طلاب الصف الأول الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا من المنازل.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020، إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: الجدول سيسير كما هو بدون أي تغييرات، وكل امتحان سيتم في موعده.





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ويتمثل جدول الصف الأول الثانوي

الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى الاثنين 4 مايو: الأحياء الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية الإثنين 11 مايو: الرياضيات الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق السبت 16 مايو: الفيزياء الإثنين 18 مايو : التاريخ الأربعاء 20 مايو: الكيمياء



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم إجراء أي تأجيلات أو تعديلات في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي بسبب اجازة عيد العمال المقررة اليوم السبت.