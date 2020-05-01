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منوعات

مخدرات دليفري.. العصابات الإجرامية توصل لعملائها الممنوعات في علب البيتزا

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:59 م
عامل دليفري
عامل دليفري
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أماني إبراهيم
لم تمنعهم كورونا من ممارسة نشاطهم، كما لم ينتظروا حتى ينتهي الوباء، حيث استغل تجار المخدرات في عدد من الدول كأيرلندا وإسبانيا وبريطانيا خدمة الدليفري لتوصيل منتجاتهم من الكوكايين والحشيش والكيتامين والإكستاسي وغيرها من المخدرات لتوصيلها إلى عملائهم في المنازل.

جاء ذلك وفقا لما أعلنت عنه وكالة الإنتربول في بيان لها، حيث اتخذت العصابات الإجرامية الوجبات السريعة كالبيتزا والفطائر ستارا لها لتلسليم المخدرات للأشخاص المحجوزين في المنازل بسبب كورونا والترفيه عنهم في ظل تداعيات الظروف الحالية.

لجأ تجار المخدرات إلى هذه الحيلة بسبب تدابير الإغلاق المحكمة التي لجأت لها عدد كبير من الدول وعلى رأسها حظر التجول ومنع التجمعات لمواطنيها، للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة تداعياته.

على صعيد آخر، يستغل عمال الدليفري هذه الحيلة في تحقيق ربح مادي سريع خلال عملهم، الذي لن يكلفهم أي مجهود، وفي بعض الأحيان يقوم التجار بنفسهم بهذه الحيلة من خلال انتحال صفة عمال التوصيل، أو استغلال بعض العمال دون معرفتهم على ما تحويه علب الطعام.
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