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أخبار البلد

وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد الغفار هلال

السبت 02/مايو/2020 - 12:00 ص
وزير الأوقاف ينعي
وزير الأوقاف ينعي الدكتور عبد الغفار هلال
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نعى  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد هلال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتوجه لأسرته وأهله بخالص العزاء.


وأكد الوزير في بيان له: فقدنا عالمًا ولغويًا كبيرًا، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه وزملائه وطلابه ومحبيه الصبر  والسلوان، وأخلف الجميع فيه خيرًا.


نعي مجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الغفار هلال الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميدها الأسبق، وأحد علماء اللغة في مصر والعالم، والذي وافته المنية اليوم.

 

وأكد أمين عام المجمع الدكتور نظير عياد، أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، حيث شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وله العديد من المؤلفات المتخصصة في اللغة العربية، وله التفسير البياني للقرآن، وله العديد من الدواوين الشعرية.


ويتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.

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