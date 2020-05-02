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محافظات

صحة سوهاج: عزل 19 منزلا بعد اكتشاف مصابين بـ كورونا بقرية باجا

السبت 02/مايو/2020 - 12:22 ص
عزل 19 منزلا بعد
عزل 19 منزلا بعد اكتشاف مصابين بـ كورونا فى سوهاج
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اسلام رياض
قررت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم، عزل مربعا سكنيا بقرية باجا، التابعة لمدينة سوهاج، بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت مديرية الصحة بسوهاج بيانا اليوم على لسان الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة أفادت فيه قيامها بعزل مربع يكتب قرية باجا بدائرة مركز سوهاج بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة، في البيان الذي أصدرته إنه انتقل إلى القرية اليوم بصحبة محمد امبابي رئيس مدينة سوهاج، وإدارة الطب الوقائي، ورجال الشرطة حيث تم تعقيم المنطقة والتي يوجد بها ٥ حارات بعدد 19 منزلا، وتم تقديم الإرشادات الصحية لهم وعزلهم لمدة ١٤ يوما.

وأضاف أنه تم التواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير المستلزمات أثناء فترة العزل،مع وضع الحراسة الأمنية بالمنطقة لمنع الدخول والخروج.

وأضاف جميعة، أن قرية باجا من أكثر القرى التي ظهرت بها إصابة على مستوى محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية وأنه تم عمل التطهير اللازم للمنطقة وتم عمل التوعية اللازمة لكيفية العزل السليم للسكان بالمنطقة.
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