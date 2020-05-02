تحركات برلمانية لإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من فوائد القروض.. برلمانيون: الفلاح عمود الاقتصاد المصرى.. ومطالب بمنحه 500 جنيه أسوة بالعمالة غير المنتظمة

مقترح برلماني بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من فوائد القروض

برلمانية تتحفظ على إعفاء صغار المزارعين من القروض.. تفاصيل

برلمانى يطالب بمنح المزارع 500 جنيه تساويا بالعمالة غير المنتظمة





أثار المقترح البرلمانى الخاص بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من فوائد القروض، تباين فى الأراء من جانب أعضاء مجلس النواب، الذين اكدوا أن الفلاح هو عمود الاقتصاد المصرى وينبعى دعمه بقوة مطالبين بضرورة منحه 500 جنية أسوي بالعمالة الغير منتظمة لمن يمتلك أقل من فدان.





تقدم محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم، الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والزراعة، لإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.





وأوضح "النائب"، في مقترحه، أن المزارعين كغيرهم من باقي القطاعات المتضررة، تعاني أشد المعاناة قبل أزمة "كورونا"، وحتى بعد وقوعها زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله وبيعها بسبب الظروف الراهنة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، وأصبح البعض لا سيما صغار المزارعين عاجز عن توفير احتياجاته المعيشية، والزراعية.

وأكد "نائب كفر الدوار"، لا بد من الوصول إلى صيغة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعي لدعم المزارعين في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لدعم الفئات المتضررة من الأزمة الحالية، من خلال مبادرة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض.





ولفت "عضو لجنة الزراعة" إلى أن هناك مزارعين صدر في حقهم أحكام قضائية بالحبس، وأصبحوا مهدديين هم وأسرهم، نتيجة عجزهم عن الوفاء بالإلتزامات المالية الواقعة على عاتقهم، وهو ما يتطلب تدخل من وزارة الزراعة.





وفى السياق ذاته، أ شاد د. محمود يحيى عضو مجلس النواب، بالمقترح البرلمانى الخاص بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.





وقال " د يحيى" لـ"صدى البلد"، إن الفلاح هو عمود الاقتصاد المصرى وفى ظل الظروف التى تشهدها البلاد دعمه واجب وطنى فهو يقوم باخذ سلف زراعية بضمان المحصول وإعفاءه من القروض ضرورى لدعمه ودفعه للأمام للزراعة والانتاج.





وطالب النائب الحكومة بضرورة منح صغار المزارعين الذين يمتلكون أقل من فدان منحة 500 جنية تساويًا بالعمالة الغير منتظمة ودعمه فى شراع اسعار المحاصيل عن طريق ثبات الاسعار وتسويق المحصول.





فيما، تحفظت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على المقترح البرلمانى الخاص بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.





وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن إعفاء المزارعين من فوائد القروض يرجع لسياسة البنك المركزى فهى سياسة مالية تتعلق بالبنك، مشيرة الى أن تاجيل الفوائد هو الحل فى ظل وجود أزمة كورونا المستجد.



