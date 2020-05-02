بنمو 122% ..العربية للأدوية: 70 مليون جنيه أرباح خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 122% على أساس سنوي.



وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تسجيل صافي ربح بلغ 70.32 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 31.67 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 413.57 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 325.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



يشار أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 88.55 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2020، مقابل 40.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 413.72 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 325.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

