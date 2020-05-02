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ماحكم الصيام بدون صلاة؟.. مستشار مفتي الجمهورية يجيب.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 12:23 ص
مجدي عاشور، المستشار
مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية
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اسراء صبري
قال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن معظم التساؤلات خلال شهر رمضان تتمحور حول "الحكم عن من يصوم رمضان ولكنه لا يصلي".

وتابع مجدي عاشور، خلال مداخلتة ببرنامج"مساء dmc"، أن الصيام فريضة وكذلك الصلاة فريضة، موضحا أن الصيام بدون صلاة صحيح من حيث صحة الصيام، وذلك لأنك تنتهي عن الطعام والمفطرات مع الفجر وحتى اذان المغرب.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أن قبول الصيام من عدمه هو أمر بأيد الله، معقبا "ليس كل صحيح مقبولا".

واستطرد : عند قيامك بالصيام والصلاة تكون عبادتك مكتملة.

وأوضح "عاشور"، أن الصيام يغذي الصلاة، متابعا: الصيام يرمم الصلاة والصلاة ترمم ماقد يحدث من اخطاء خلال الصيام.
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