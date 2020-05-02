وزارة الثقافة تهدي "مصر التى فى خاطري" لشهداء الوطن من الجيش والشرطة في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان اصدرت وزارة الثقافة رؤية جديدة للعمل الوطنى الشهير مصر التى فى خاطرى اهداء الى ارواح شهداء الوطن والواجب وتأكيدا علي تضحيات رجال الجيش والشرطة للحفاظ علي امن وسلامة الوطن.





ويضم العمل الوطني مشاهد متعددة لبطولات القوات المسلحة وابنائها البواسل وتوثيق لصور الابطال من شهداء حادث بئر العبد ولقطات للاستعدادات العسكرية فى مواجهة التحديات المعاصرة.





كما يستعرض مشروع وزارة الثقافة "عاش هنا" لمقرات اقامة ابطال الجيش والشرطة ويبرز عظمة مصر واهم معالمها الحضارية واصطفاف المجتمع لاستكمال عملية بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.







