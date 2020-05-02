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تعليم

مواهب رمضانية.. طالب ينتج فيلما عن احتفال الأحياء الشعبية بالشهر الكريم.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
مع بداية شهر رمضان يتسابق طلاب الجامعات من أصحاب المواهب الفنية فى إبراز مواهبهم وإنتاج أعمال روحانية رمضانية لإيضاح حبهم لهذا الشهر الكريم. 

ومن هذه المواهب موهبة الطالب "أحمد مجدى"، الطالب بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، فهو موهب بالتصوير والإخراج وعاشقا لإنتاج الأفلام السينمائية القصيرة. 

قرر أحمد مجدى الشهير بـ"ماريو" هذا العام أن ينتج فيلما قصيرا عن روعة شهر رمضان وفرحة المصريين به وكيف تظهر بوادر هذا الشهر بالشارع المصرى. 

ورصد أحمد فرحة المصرين بالأحياء الشعبية خاصة أحياء "دار السلام والعمرانية" بقدوم هذا الشهر وتعليقهم لزينة شهر رمضان بالشوارع ولجوء الأطفال هذا العام للعب بالطيارات الورقية فوق أسطح المنازل بعد منع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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