مواهب رمضانية.. طالب ينتج فيلما عن احتفال الأحياء الشعبية بالشهر الكريم.. فيديو

مع بداية شهر رمضان يتسابق طلاب الجامعات من أصحاب المواهب الفنية فى إبراز مواهبهم وإنتاج أعمال روحانية رمضانية لإيضاح حبهم لهذا الشهر الكريم.





ومن هذه المواهب موهبة الطالب "أحمد مجدى"، الطالب بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، فهو موهب بالتصوير والإخراج وعاشقا لإنتاج الأفلام السينمائية القصيرة.





قرر أحمد مجدى الشهير بـ"ماريو" هذا العام أن ينتج فيلما قصيرا عن روعة شهر رمضان وفرحة المصريين به وكيف تظهر بوادر هذا الشهر بالشارع المصرى.



