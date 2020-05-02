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سيارات

كورونا يسيطر على تصاميم السيارات في المستقبل

السبت 02/مايو/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تسبب فيروس كورونا في غلق العديد من مصانع السيارات حول العالم وتأخر الكثير من الموديلات، كما أن لديه تأثير طويل الأمد نتيجة لبعض التغيرات المحتملة نتيجة الوباء.

 

وأكد أحد خبراء السيارات أن كورونا سيؤثر في اختبارات السلامة والرفاهية في المستقبل، كما أن التركيز سيكون حول التصميم الداخلي للسيارة وليس الخارجي.

 

وأضاف الخبراء أن شركات تصنيع السيارات ستركز على توفير بيئة داخلية أكثر أمانا من الجانب الصحي  إلا أن جاجوار ولاندروفر ستقوم بتجربة استخدام أشعة فوق البنفسجية لوقف انتشار البكتريا والفيروسات داخل مقصورات السيارة.

 

أما بالنسبة لمرسيدس؛ فستقوم بتجربة تحسين الهواء خارج مقصورة السيارة كما أنها لم تتناول الشركة تفاصيل التصميم بل لمحت عن فكرة السيارة.

 

كما ستتجاوز فكرة جودة الهواء داخل المقصورة فقط أما في بعض الحالات سيعني أن هناك تدابير الأمان التقليدية مثل أجهزة الإنذار وأجهزة استشعار الحركة ولم يتوقف الأمر على ذلك بل يوجد افكار غريبة أيضا مثل عباءة التخفي التي كشفت عنها شركة رولزرويس الفكرة التي تسمح للسيارات بالاختفاء دون أن يلاحظها المهاجمون المحتملون.

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