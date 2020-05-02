صابر من ذوي الهمم يستغيث بوزارة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة

طالب المواطن صابر عبد البر سيد أحمد، من سكان قرية دكما مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإعادة صرف معاش تكافل وكرامة .





ويقول فى رسالته : توقف معاشي بحجة امتلاكي سيارة، وهو كلام غير صحيح".





وناشد وزارة التضامن الإجتماعى، بالعمل على إعادة صرف المعاش المنقطع، خاصة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة





ويمكن التواصل مع الشاكي، عبر الرقم التالي ( 01014780661 ).





والرقم القومي الخاص به، هو 28201291700196 .





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .