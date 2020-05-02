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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة بجوار المتحف المصرى الكبير فى الجيزة يثير ذعر الأهالى

السبت 02/مايو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكت المواطنة فادية فادى، من سكان الرماية بجوار المتحف الكبير بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد الكلاب الضالة فى المنطقة.


وتقول فى رسالتها: الكلاب الضالة تعمل على بث الفزع بين السكان والمارة، بجانب الإزعاج المتواصل بسبب النباح المستمر، فضلا عن تشويه المنظر الجمالى، حيث إن الكلاب توجد فى موقع مهم وهو المتحف الكبير الذى سوف يقصده مئات السياح من جميع دول العالم.


للتواصل مع الشاكية: 01064023389


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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