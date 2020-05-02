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تعليم

شغفها بالعلم والعمل التطوعي أسس جامعة القاهرة.. حكاية الأميرة فاطمة إسماعيل

السبت 02/مايو/2020 - 09:30 ص
الأميرة فاطمة إسماعيل
الأميرة فاطمة إسماعيل
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نهلة الشربيني
ارتبط اسمها بالتعليم وحق الفتاة في التعليم، إنها الأميرة فاطمة إسماعيل، كان لها أثر هام استمر حتى يومنا هذا في صرح تعليمي ومنافس عالمي وهو جامعة القاهرة التي تبرعت بمجوهراتها للإنفاق عليها، وأوقفت 674 فدانا على مشروع الجامعة.

ولدت الأميرة فاطمة إسماعيل في أسرة ملكية، فهى إحدى بنات الخديوى إسماعيل، والتي كان زواجها عام 1871 من الأمير طوسون بن محمد سعيد باشا والى مصر، حيث عرفت بشغفها بالعمل العام والتطوعى، كما أنها كانت مهتمة بالمساهمة بأعمال الخير ورعاية الثقافة والعلم، لذا فهي أثرت بثقافتها على ابنها الأمير عمر طوسون الذى كان أكثر أمراء أسرة محمد إقبالًا على العمل العام.

يرتبط اسم الأميرة فاطمة بجامعة القاهرة، وكان لها الدور الأول في بنائها، حيث شاركت في وضع حجر الأساس للجامعة، وتبرعت بمساحة 6 أفدنة لإقامة مبنى للجامعة وأوقفت 674 فدانا على مشروع الجامعة، كما تحملت جميع تكاليف البناء والتي كانت بمبلغ 26 ألف جنيه.

 أقامت الجامعة احتفالا بوضع حجر الأساس عام 1914، والذي كان الخديوى عباس حلمى الثانى على رأس الحضور به ، وعدد من الشخصيات الهامة، وتحملت الأميرة فاطمة جميع نفقات حفل الافتتاح الذي كان احتفالا مهيب يليق بهذا الصرح الكبير الذي دشنته لجهودها التطوعية. 

ورغم ما قدمته الجامعة وبذلتها لتنتج صرحا تعليميا كبيرا وضخما، إلا أنها توفيت عام 1920 قبل أن ترى الجامعة ومنارتها، لتصبح الأميرة هي الداعم الأول لنهضة التعليم في مصر بشكل عام وليس تعليم المرأة المصرية فقط، لتلتحق من بعدها المرأة المصرية في عام 1928م بالجامعة.
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