صندوق "تحيا مصر" يهدي 6 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم لأهالى مطروح

وجه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه، لإهداء أهالى المحافظة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان من اللحوم و1,5 طن منظفات ومطهرات بمناسبة شهر رمضان الكريم.



وأوضح محافظ مطروح، أنه سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ضمن قوافل الخير التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، مع الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا كأهم أولويات الحكومة، وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية.



ووجه المحافظ بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن المحافظة، من خلال المجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال كشوف بها الأماكن والأسماء.



ومن جانبه أوضح ماجد عز منسق صندوق تحيا مصر بمطروح، أن كرتونة المواد الغذائية زنة 10 كجم تحوى 4 كجم أرز و2 كجم سكر وعبوة شاى زنة 100 جم، و5 مكرونة و1 علبة سمن و1 زيت و1 كجم بلح، بالاضافة إلى 5 طن لحوم و1,5 منظفات ومطهرات.