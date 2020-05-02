ميناء السخنة يتبرع لصحة السويس بأجهزة تنفس صناعي

أعلنت إدارة مواني دبي بميناء العين السخنة بالسويس تبرعها بجهازى تنفس صناعي لمديرية الصحة بالسويس.





تسلمت مديرية الصحة بالسويس، إخطارا من إدارة الموانئ بتبرعها لصحة السويس بأجهزة التنفس الصناعي وتقدر قيمتها المالية بمليون جنية.





وقام مسئولى موانئ دبى الحاصلة علي حق إدارة ميناء العين السخنة بالسويس، بتوزيع مستلزمات طبية وقائية علي العاملين داخل ميناء العين السخنة.





وكان ميناء العين السخنة شهد عمليات تطهير وتعقيم كبيرة داخل الميناء، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.



