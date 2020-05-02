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محافظات

ميناء السخنة يتبرع لصحة السويس بأجهزة تنفس صناعي

السبت 02/مايو/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلنت إدارة مواني دبي بميناء العين السخنة بالسويس تبرعها بجهازى تنفس صناعي لمديرية الصحة بالسويس.

تسلمت مديرية الصحة بالسويس، إخطارا من إدارة الموانئ بتبرعها لصحة السويس بأجهزة التنفس الصناعي وتقدر قيمتها المالية بمليون جنية.

وقام مسئولى موانئ دبى الحاصلة علي حق إدارة ميناء العين السخنة بالسويس، بتوزيع مستلزمات طبية وقائية علي العاملين  داخل ميناء العين السخنة.

وكان ميناء العين السخنة شهد عمليات تطهير وتعقيم كبيرة داخل الميناء، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ان جميع المنشأت بالمحافظة والمواني يتم تطهيرها وتعقيمها باستمرار للحفاظ علي سلامة العاملين.
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