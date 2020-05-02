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رياضة

فايز العريبي: اتفقت مع 12 ناديا على إلغاء الدوري المصري لهذا العام

السبت 02/مايو/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد فايز العريبي رئيس نادي طنطا، أنه اتفق مع 12 ناديًا آخرين في الدوري، على إلغاء المسابقة المحلية.

وأعلن اتحاد الكرة عن مد فترة توقف الدوري حتى منتصف مايو الجاري، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقال العريبي في تصريحات تلفزيونية عبر أثير قناة "أون تايم سبورت": "نادي طنطا ضمن الـ13 ناديًا الذين تواصلوا مع بعضهم واتخذوا قرارهم بإلغاء المسابقة مع التفكير في كيفية بدء الدوري الموسم الجديد ومعرفة خطته".

وأوضح: "لا يجب استكمال الدوري.. من يضمن ألا يصاب أي لاعب أو أي عضو؟!، وبالتالي في ظل الظروف الصحية من الحكمة أن نتأنى في اتخاذ القرار النهائي والصحيح للحفاظ على صحة الجميع".

وتابع: "من الصعب أيضًا بعد كل هذه الفترة من التوقف أن يتم استئناف البطولة، نريد أن نتريث حتى لا نأخذ قرارا نندم عليه مستقبلًا".

واختتم: "واثق أن الدولة لن تأخذ القرار الخاطئ، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
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