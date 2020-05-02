في ذكرى رحيله.. نجم حارب نجاح محمد رشدي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان الشعبي محمد رشدي، والذي رحل عن عالمنا 2 مايو 2005 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال77 عاما.





ورغم النجاح الكبير الذي حققه "رشدي" إلا أنه لم يسلم من المناوشات والحروب حسب تأكيده، فصرح لأكثر من مرة بأن الفنان عبد الحليم حافظ كان يغار من نجاحه وزيادة شعبيته، وذلك خلال بداية مشواره الفني وحاول إبعاد الشعراء والملحنين عنه، كما تحدث مع المسئولين في الإذاعة المصرية لوقف أكثر من أغنية له.





وبعد وفاة محمد رشدي ظهر نجله بأحد البرامج التلفزيونية يؤكد بأن والده كان لا ينام بسبب تصرفات العندليب معه.



