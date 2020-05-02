البورصة في أسبوع: 19 مليار حجم السيولة خلال الجلسات.. وقطاع البنوك يستحوذ على النصيب الأكبر.. والأرباح 16 مليار جنيه

البورصة في أسبوع:

- تربح 16 مليار جنيه في 5 جلسات ومؤشرها يرتفع

- بزيادة 10 مليارات.. 19 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة الأسبوع المنقضي

- قطاع البنوك يستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة بالبورصة









ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10554 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.28%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 6.92% مسجلا 1225 نقطة.





سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1529 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4 % مغلقا عند 12260 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 3.5% مغلقا الفترة عند 1134 نقطة.





وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه مسجلا مستوى 569.8 مليار جنيه مقابل 553.8 مليار جنيه.





وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 19.4 مليارات فى حين بلغت كمية التداول نحو 2074 مليون ورقة منفذة على 180 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1262 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 28.1 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.9 % خلال الأسبوع.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8 % والعرب على 5.7 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 342.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 15.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 26 % وسجل العرب 7.9 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6605 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1312 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





وتصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 27.4مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1307مليون جنيه.





وتلاه قطاع عقارات بتداول 534.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1111 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية بتداول 728.4 مليون ورقة مالية بقيمة 789 مليون جنيه.





وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع موارد أساسية بتداول 113.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 476 مليون جنيه، منسوجات وسلع معمرة بتداول 224 مليون ورقة مالية وبقيمة 454 مليون جنيه، ثم قطاع خجمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 77.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 350 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول 52.1 مليون ورقة مالية بقيمة 305 مليون جنيه.





بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 19.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2074 مليون ورقة منفذة على 180 ألف عملية.





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1262 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.









واستحوذت الأسهم على 28.1 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.9 % خلال الأسبوع.





وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10554 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.28%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 6.92% مسجلا 1225نقطة.





وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1529 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4 % مغلقا عند 12260 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 3.5% مغلقا الفترة عند 1134 نقطة.





تصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 27.4مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1307مليون جنيه.





وتلاه قطاع عقارات بتداول 534.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1111 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية بتداول 728.4 مليون ورقة مالية بقيمة 789 مليون جنيه.









وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع موارد أساسية بتداول 113.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 476 مليون جنيه، ثم قطاع منسوجات وسلع معمرة بتداول 224 مليون ورقة مالية وبقيمة 454 مليون جنيه.





تلاه قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 77.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 350 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول 52.1 مليون ورقة مالية بقيمة 305 مليون جنيه.





وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه مسجلا مستوى 569.8 مليار جنيه مقابل 553.8 مليار جنيه.