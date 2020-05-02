في ذكري وفاة وائل نور.. تزوج مرتين وأصبح أبا بعد وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان وائل نور، الذى رحل عن عالمنا فى 2 مايو 2016، والتى سببت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى بسبب رحيله المفاجئ فى عمر صغير، حيث رحل فى عمر ال55 عاما، بعد إصابته بجلطة قلبية أدت إلى وفاته وذلك داخل منزله بالإسكندرية.





ومن أشهر أعماله السينمائية فيلم "الاحتياط واجب" مع الفنان أحمد زكي، و"سنوات الخطر، و"البيه البواب"، و"السجينتان"، و"خيال العاشق"، و"مراهقون ومراهقات"، و"الجبلاوي".





ويظهر وائل نور فى شهر رمضان من خلال مسلسل " شقة فيصل " وهو اخر اعماله وصمم منتج العمل على عدم حذف دوره ووضع مشاهد فى البرومو الخاص بالمسلسل.



