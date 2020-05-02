AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الشمس ليست أقوى نجم في الكون.. تفاصيل دراسة جديدة

السبت 02/مايو/2020 - 12:58 ص
صورة مقربة من الشمس
صورة مقربة من الشمس
Advertisements
أماني إبراهيم
اعتاد البشر على التعامل مع الشمس باعتبارها النجم الأكبر حجما والأكثر حرراة في الكون، ولكن أجرى الخبراء دراسة للشمس عن كثب ومقارنة قوتها بالنجوم في باقي الكون.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فقد أشار بحث جديد إلى أن قوة الشمس ليست كذلك، وذلك بعد إجراء مسح لنجوم تشبه الشمس، واكتشف العلماء وجود نجم خافت بشكل غير عادي وكان هو سبب اندلاع الدراسة.

وبحسب الدراسة فإن الشمس أقل سطوعا بكثير مقارنة بغيرها من النجوم، ولديها نشاط أقل بكثير من البقع الشمسية في المتوسط، فهي تختلف في السطوع بسبب دوراتها التي تبلغ 11 عاما، والتي تبدأ بفترة هادئة.

ويعد فهم كيفية تغير نشاط الشمس أداء قوية للتنبؤ بمستقبل الشمس، ويمكن تفسير كيفية تغير الشمس بمور الوقت من خلال تأثيرها على حلقات الأشجار والجليد وسجل الحفريات.

ومن خلال هذه السجلات يتضح أن الشمس كانت أكثر نشاطا قبل 9000 عام، ويصعب قياس تأثير الشمس في وقت يسبق هذا التاريخ، وقال عالم الفيزياء الفلكي تيمو راينولد من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي في ألمانيا أن الشمس يبلغ عمرها 4.6 مليار سنة وقد مرت بآلاف المراحل عبر السنين، وتم مقارنة 2500 نجم في الكون بالشمس، واتضح أن بعض النجوم حاليا أكثر قوة وطاقة عن الشمس.
الشمس ليست أقوى نجم في الكون.. تفاصيل دراسة جديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها صالح للحياة.. طالب جامعي يكتشف 17 كوكبا خارج المجموعة الشمسية

شوارزشيلد.. دراسة عمرها 32 عاما تؤكد تنبؤات أينشتاين ونظرية النسبية العامة.. فيديو

آكلي لحوم البشر.. دولة عربية كانت أخطر مكان على الأرض.. صور

ترشيحاتنا

أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس الاختيار.. شاهد

مفاجأة.. علاج جديد لـ كورونا تم استخدامه من 100 سنة مضت

أخطاء وفيديوهات تفضح فبركة مقالب رامز جلال

للمرة الأولى .. الصحة: 358 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

جامع زوجته في نهار رمضان.. لجنة الفتوى: يكمل صيامه ولا كفارة عليه في حالة واحدة

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى