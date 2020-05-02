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بين الناس

شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم

السبت 02/مايو/2020 - 01:04 ص
جانب من الملعب والمقابر
جانب من الملعب والمقابر
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بين الناس

اشتكى أهالي عزبة المناجاة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية من نقص كبير فى بعض الخدمات بها.



قال المخرج محمد وحش أحد ابناء عزبة المناجاة، انه يوجد بالعزبة ما يقرب من 25 الف نسمة، وانها معدومة تماما من الخدمات التى بدورها تخدم كم هائل من السكان وأن أقرب منطقة خدمية لديهم تبعد 10 كيلو.

وأوضح وحش أن العزبة بها مقابر ليس بها سور خارجي عليها ، كما  لا يوجد بها انارة  وبذلك تكون المقابر ملجأ يأوى مروجي المواد المخدرة وعمليات الاغتصاب، ومن يتوفى ليلا يتعرض أهل المتوفى الى حيرة بسبب عملية الإضاءة الغير متوفرة ليشيعو المتوفى الى مثواه الاخير.

 

وأضاف وحش أنه لا يوجد مكتب بريد على الرغم من زيادة التعداد السكاني بالعزبة، كما لا يوجد صرف صحي على الرغم من وجود قطعة أرض لإقامة محطة صرف بها.

وناشد الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه المسؤولين بما يجب عليهم القيام به وإعادة المستشفى الى سابق عهدها فالوضع في غاية السوء.


واختتم أجد أبناء العزبة في شكواه ، أن هذه المشكلة  تتعلق  بصحة وسلامة أبناءهم  مطالبين جميع أبناء العزبة بحل هذه المشكال في أقرب وقت ممكن .

ويقدّم "صدى البلد" ، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
شاهد.. أهالى عزبة المناجاة بالشرقية يناشدون المسؤولين حل مشاكلهم
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