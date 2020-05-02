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محافظ الفيوم: إطلاق اسم الشهيد محمد عوض على إحدى المدارس.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 01:13 ص
جنازة شهداء حادث
جنازة شهداء حادث بئر العبد
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اسراء صبري
قدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التعازى لشهداء حادث بئر العبد الذي وقع مساء أمس، متابعا: أن هذه العمليات لن تزيد المصريين إلا قوة وصلابة وأصرار علي حماية بلادنا، معقبا: احنا مش هنتراجع عن حماية بلادنا.

وأوضح أحمد الأنصاري، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن جنازة الشهيد محمد عوض شهدت تواجد عدد كبير من أهالي المحافظة، بالإضافة إلي عدد من القيادات الامنية، معقبا: " ده شهيد مصر كلها، مش شهيد الفيوم بس.

وأعلن أن المحافظة ستقوم بإطلاق اسم الشهيد محمد عوض على إحد المدارس في قريته، مؤكدا أنهم سيتخذون كافة السبل لتخليد ذكراه.

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت  أمس الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.
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