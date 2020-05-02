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فن

برافو ياعيال.. وفاء عامر تشيد بدور أحمد زاهر وروجينا في البرنس

السبت 02/مايو/2020 - 01:32 ص
احمد زاهر وروجينا
احمد زاهر وروجينا
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محمد بدران
أشادت الفنانة وفاء عامر، بدور الفنانة روجينا والنجم احمد زاهر في مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان"

ونشرت وفاء عامر صورة للفنانة روجينا وزاهر عبر حسابها على "فيس بوك" وعلقت قائلة:"برافو يا عيال الفن الرائع"

وردت روجينا على وفاء قائلة: "ياحبيبتى يامنيرة اختى الغالية احلى كلمة قولتيها عيال الفن احنا اتربيتا وكبرنا فى حبنا للعبة التمثيل❤️
ومع كل دور حلو بنصغر 
الدور الحلو بيطول العمر الفنى 
وكاننا عيال صغيرةبنكتشف من جديد
كلام حلو مايطلعش غير 
الملكة نازلى❤️❤️❤️"


وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم".


مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى
برافو ياعيال.. وفاء عامر تشيد بدور أحمد زاهر وروجينا في البرنس
برافو ياعيال.. وفاء عامر تشيد بدور أحمد زاهر وروجينا في البرنس
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