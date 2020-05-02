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سيارات

فيراري الأضخم.. كم تبلغ إيرادات شركات السيارات

السبت 02/مايو/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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أماني نوار

مع انتشار شركات تصنيع السيارات، وزيادة حدة المنافسة بينها؛ تعمل على إنفاق الكثير من الأموال على عملية تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة في منتجاتها كل عام.

 

ويعتبر تطوير السيارات هو عبارة عن استثمار في الأموال لتعود عليهم بعوائد مادية أكبر بكثير وأضعاف المبلغ المستثمر.

 

وأكد خبراء في عالم السيارات  أن شركة مرسيدس بنك الألمانية تربح على كل سيارة 5 آلاف دولار أمريكي أما شركة بورشة فهي تحقق ما يقرب من 17 ألف دولار عن كل سيارة وفي بعض الأعوام كانت نتيجة الأرباح التي حققت تقريبا 4 ملايين دولار.

 

وبالنسبة لشركة فيراري الإيطالية فهي تحقق 90 ألف دولار عن كل سيارة وهذا الرقم ليس بالقليل حيث تعتبر وفقا لتقارير، شركة السيارات الأكثر ربحا.

 

كما أن شركة فيراري  تعتم على مصادر أخرى أيضًا كي تزيد من نسبة أرباح الشركة حيث تعتبر سيارات فيراري السيارات الأكثر كلفة عند التصليح مما يزيد بالطبع من أرباح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تملك فيراري متاجر لبيع الملابس والإكسسوار.

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