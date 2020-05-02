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محافظات

فض فرح وضبط حالة بناء وغلق وتشميع 5 محال فى حملة بطوخ.. صور

السبت 02/مايو/2020 - 03:18 ص
فرح
فرح
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إبراهيم الهوارى

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.


واستهدفت الحملة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحظر المحلات التجارية والحرفية بدائرة المركز حيث اسفرت الحملة فى قرية نامول عن فض فرح حفاظا على سلامة المواطنين بالإضافة إلى تحرير محضر مخالفة لأصحابه إلى جانب غلق وتشميع 5 محلات تجارية وحرفية والتى قامت بخرق الحظر بالإضافة إلى ضبط عدد من الشيش بمقهى مخالف.


كما تمكنت الحملات من ضبط حالة بناء مخالف بقرية الدير قام أحد المخالفين باستغلال ساعات الحظر وظن انشغال اجهزة الدولة بمواجهة فيروس كورونا وشرع بصب الطابق الخامس بالمخالفة فتم التحفظ على الخلاطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا وغلق المحال التجارية.


وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء مشددا على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين.

فض فرح وضبط حالة بناء وغلق وتشميع 5 محال فى حملة بطوخ.. صور
فض فرح وضبط حالة بناء وغلق وتشميع 5 محال فى حملة بطوخ.. صور
فض فرح وضبط حالة بناء وغلق وتشميع 5 محال فى حملة بطوخ.. صور
فض فرح وضبط حالة بناء وغلق وتشميع 5 محال فى حملة بطوخ.. صور
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