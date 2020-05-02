نجم إنستجرام.. بالصور قط يأخذ وضعيات غريبة أمام الكاميرا| شاهد

تقوم الحيوانات الأليفة أحيانًا بأفعال وتصرفات غريبة مثيرة للضحك، كالقط «إيكيرو» الذي تحول إلى نجم لامع على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بسبب حركاته المدهشة.

يقوم القط الغريب البالغ من العمر 3 سنوات بإخراج لسانه وأخذ وضعية التصوير بمجرد رؤية الكاميرا، مما سبب الدهشة لأصحابه الذين قاموا بنشر صوره الغريبة على إنستجرام.

حصل القط على أكثر من 100000 ألف متابع اهتموا بمتابعة صوره المدهشة أثناء اتخاذه وضعيات تصوير مختلفة أخرج فيها لسانه الصغير ليسعد الناس في ظل العزل المنزلي وتفشي فيروس كورونا.

وقد أطلقوا عليه لقب The Blep King (ملك الجرس)، وذلك بفضل جميع صوره الرقيقة بـ لسانه الوردي الصغير الذي يخرج مثل الجرس.