مصرع طفل دهسه جرار زراعي ببني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه اليوم الجمعة دهسه جرار زراعي ملك والده بقرية "بـراوة" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.





وتلقى اللواء زكريا صالح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إخطارًا من العميد محمود مهني ، مأمور مركز شرطة إهناسيا ، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بقرية "براوة" بدائرة المركز ، ونتج عنه وفاة طفل في السادسة من عمره.





وبالإنتقال والفحص ، تبين أن وفاة الطفل جرار زراعي ملك والده ، بطريق الخطأ ، أثناء قيامه باللهو بجوار منزل الأسرة ، ولفظ أنفاسه الأخيره أثناء محاولة نقله إلى مستشفى إهناسيا المركزي ، ليصل قسم الإستقبال جثة هامدة ، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



