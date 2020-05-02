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حوادث

مصرع طفل دهسه جرار زراعي ببني سويف

السبت 02/مايو/2020 - 03:59 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد عبدالحليم

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه اليوم الجمعة دهسه جرار زراعي ملك والده بقرية "بـراوة" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

وتلقى اللواء زكريا صالح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إخطارًا من العميد محمود مهني ، مأمور مركز شرطة إهناسيا ، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بقرية "براوة" بدائرة المركز ، ونتج عنه وفاة طفل في السادسة من عمره.

وبالإنتقال والفحص ، تبين أن وفاة الطفل جرار زراعي ملك والده ، بطريق الخطأ ،  أثناء قيامه باللهو بجوار منزل الأسرة ، ولفظ أنفاسه الأخيره أثناء محاولة نقله إلى مستشفى إهناسيا المركزي ، ليصل قسم الإستقبال جثة هامدة ، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة ، وبإخطار النيابة العامة ، طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، وصّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.
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