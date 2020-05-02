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مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران لإعادة مصريين عالقين في 18 دولة بسبب فيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 05:14 ص
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
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إبراهيم جادالله
استقبل مطار مرسى علم الدولى منذ أول أبريل الماضى حتى بداية مايو الجارى قرابة 20 رحلة طيران من عدة دول مختلفة، نقلت على متنها أكثر من 3 آلاف عالق مصرى بالخارج، لفنادق سياحية تم تخصيصها كحجر صحى بمدينة مرسى علم، تعرف على تلك الدول فى المعلومات الآتية.

1- وصلت رحلتين من العاصمة الأمريكية واشنطن 

2- والرحلة الثانية من تورونتو - بكندا 

3- بيروت - لبنان

4- الرياض - السعودية 

5- البحرين 

6- برشلونة - اسبانيا ثم الجزائر

7- كازبلانكا - المغرب 

8- أمستردام - بهولندا 

9- فرانكفورت - ألمانيا

10- اثينا - اليونان ثم مرورًا ببلجراد العاصمة الصربية

11- بانكوك - تايلندا مرورًا ب كوالالمبور بماليزيا 

12- رحلتين من فرانكفورت - ألمانيا 

13- جاكرتا - إندونيسا مرورًا بالعاصمة العمانية مسقط

14- جوهانسبرج - جنوب إفريقيا 

15- اديس ابابا - إثيوبيا مرورًا بنيروبى - كينيا 

 16- جزر المالديف ومسقط العمانية 

17- رحلتين من العاصمة الاوكرانيية كييف 

18- موسكو - روسيا 


يذكر أن أستقبل مطار مرسى علم الدولى، منذ انطلاق الجسر الجوى لعودة العالقين بالخارج قرابة 20 رحلة طيران، تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن الجسر الجوى، لعودة العالقين بالخارج لبلدهم تنفيذًا لتعليمات للرئيس السيسى بعودتهم، وذلك بالتنسيق بين كلا من وزارات الطيران والهجرة والصحة، تعرف فى المعلومات الآتية على تلك الرحلات وكم نقلت على متنها من العائدين بالخارج.


وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية ابريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.
مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران لإعادة مصريين عالقين في 18 دولة بسبب فيروس كورونا
مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران لإعادة مصريين عالقين في 18 دولة بسبب فيروس كورونا
مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران لإعادة مصريين عالقين في 18 دولة بسبب فيروس كورونا
مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران لإعادة مصريين عالقين في 18 دولة بسبب فيروس كورونا
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