الحلقة الثامنة من مسلسلات رمضان 2020 ... محمد رمضان ينجو من الموت للمرة الثانية ... دلال عبد العزيز تبحث عن عادل إمام .. القبض علي أسرة هشام عشماوي

شهدت الحلقة الثامنة من المسلسلات التي تشارك في دراما رمضان 2020، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض لكم أبرز الأحداث من خلال التقرير التالي..





مسلسل "النهاية"

شهد مسلسل النهاية الحلقة 8 تطورا جديدا في الأحداث حيث يستغل زين "يوسف الشريف" التصريح غير الرسمى في دخول أماكن بالواحة غير مسموح له بها.





ودخل زين، إلى صالة قمار في الواحة، ويراهن على المصارع رقم 4 ويفوز بـ7 آلاف وحدة.





وقبل أن يغادر زين صالة القمار؛ يتعرف هناك على العديد من الأسرار عن الواحة مما يدفعه إلى الشك في بعض الأمور الخاصة بها.





وتخضع صباح "سهر الصايغ" إلى التحقيق بعد اتهامها في سرقة نسخة الوعى الأصلي لزين من الشركة الخاصة به وذلك بمساعدة إحدى العاملات في الشركة.





بينما الروبوت زين يترك منزل رضوى "ناهد السباعي" من أجل مقابلة صباح إلا أنها لم تحضر في موعدها بسبب حبسها في السجن.









مسلسل "فلانتينو"





بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام، تطورات، أبرزها، أن استضافت نورا "داليا البحيرى، فلانتينو "عادل إمام"، وعاصم "حمدى الميرغنى"، فى بيت والدتها، بعدما غلب النوم فلانتينو.





عاشت "مس عفاف" مديرة المدرسة، وأبنائها فى قلق كبير بسبب غياب فلانتينو عن المنزل منذ يومين، ما جعلها تذهب إلى الشرطة لكى يبحثوا عنه، قبل أن يطلب منها الضابط أن تأتى بعد أسبوع.





ولم تجد "مس عفاف" إلا صديق فالنتينو، مقدم البرامج "سمير صبرى"، لكى تكلفه بالبحث عنه.





وقال لها سمير صبري "اهدى أنا هطلق وأطلع على الهواء أولعلك الدنيا"، لتنتهى أحداث الحلقة الثامنة،





مسلسل "البرنس"

بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها نجاة رضوان البرنس من الموت للمرة الثانية؛ بعد أن فصل أخيه "فتحى" جهاز التنفس عنه.





وأنقذ الممرضون "رضوان"، بعد أن وجدوه ملقى على الأرض، وأتى الطبيب مسرعا ليضبط الأجهزة ويطلب من الممرضين البقاء معه فى الغرفة حتى يفيق.





وبعد أن ظن "فتحى" أنه نجح فى التخلص من رضوان، عاد إلى منزله، وفى جلسة فضفضة مع زوجته فدوى، حكى لها لماذا يكره رضوان إلى هذا الحد، قائلا لها إن والده الحاج حامد البرنس "عبدالعزيز مخيون"، كان يفضله على كل أخوته.





واضطر "أحمد داش"، لبيع سيارته ؛ من أجل تسديد قسط "فرن الدوكو" الذى اشتراه رضوان للورشة، بعد أن جاء عم جلال السمكرى وطلب منه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلا سيتم الحجز.





وبعد تأخر نور وعادل فى المستشفى، ازدادت الشكوك لدى إخوة رضوان، ليتصل رأفت على عادل للاطمئنان، قبل أن يصدمه بأن "رضوان عايش لكنه تعبان".





بعد ذلك اتصلت عبير بفتحى لتخبره بأن رضوان ما زال على قيد الحياة، ليصدم هو الآخر، ويقول: "ده بسبع أرواح"، لكن والدتها كانت تتنصت عليها، لتدخل عليها فجأة وتقول لها: "انتو اللى عملتوا كده"، وتنتهى أحداث الحلقة الثامنة.





مسلسل " بـ 100 وش"





بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بكشف أكثر من شخص سر نيللي كريم وآسر ياسين وتفاصيل عملية النصب التي ينفذوها وهو ما اضطر الثنائي لضم هؤلاء الأشخاص معهم ليصل عدد أفراد العصابة إلي ١٠.





واتفقت سكر التي تجسدها نيللي كريم أنها وعمر الذي يجسده آسر ياسين على أن يحصلا على نصف الأموال والباقي سيوزع علي الفريق، وبالفعل بدأوا التخطيط لعملية النصب، وفشلت العملية بعدما عرف أحد الأشخاص سباعي الذي يجسده شريف دسوقي بعدما دخل البنك.





مسلسل "عمر ودياب"





بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بعمل الثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر ببنزينة بعدما فشىوا في المستشفى واكتشفوا انها من اجل تجارة الاعضاء.





وظهر خلال الحلقة المطرب محمود الليثي كضيف شرف يأتي الي البنزينة، ويضع له علي ربيع ومصطفى خاطر ادوات يصل سعرها ل٣ الاف جنيه،ويتفاجئوا بانه يهرب بالسيارة، فركبوا معه ليأخذوا اموالهم ولكن تفاجئوا بانه يهرب من عصابه تلاحقه.





مسلسل "الاختيار"





عرضت قناة ON E الفضائية، ثامن حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار» بغضب من الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وجماعة أنصار بيت المقدس، بسبب فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة من إنتحاري.



