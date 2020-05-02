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مرأة

بوصفتين.. احمي يديك من التجاعيد

السبت 02/مايو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يتسبب افتقاد بشرة اليدين إلى الترطيب بظهور التجاعيد المبكرة عليها، ويزيد الاستعمال المتكرر للماء، مستحضرات التنظيف، وعدم تجفيف البشرة جيدًا من حدّة هذه المشكلة. تتأثر بشرة اليدين أيضًا بالعوامل المناخيّة ومنها التعرّض المباشر والمتكرر للشمس والهواء الجاف.

لذا تعرف كيف تحمى يديك من التجاعيد ، وفقًا لـ العربية.

نقيع البابونج:

أضيفي حفنة من البابونج إلى ليتر من الماء الغالي. اتركي الخليط حتى يبرد ثمّ صفّيه جيدًا وانقعي يديكِ في هذا الخليط لحوالى 20 دقيقة. اِشطفي يديكِ بالماء الفاتر بعد ذلك وجففيهما جيدًا قبل تطبيق الكريم المرطب عليهما.

 زيت الخروع:
لا يكتفي زيت الخروع بتغذية وترطيب الشعر فقط، ولكنه يتمتع بمفعول مماثل على بشرة اليدين. دلّكي بشرة يديكِ ببضع قطرات من هذا الزيت قبل النوم وارتدي قفازات قطنيّة حتى صباح اليوم التالي. عند إزالة القفازات، اِشطفي يديك بالماء واغسليهما بصابون ناعم قبل ترطيبهما بكريم اليدين الذي تستعملينه عادةً.

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