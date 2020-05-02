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رياضة

هشام حنفى: مانويل جوزيه دخل في مشادة مع الحضري خلال معسكر بالبرتغال ورفض عودته على نفس الطائرة

السبت 02/مايو/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، عن أزمة بين المدرب الأسطوري للأحمر البرتغالي مانويل جوزيه، وعصام الحضري حارس الفريق ومنتخب مصر السابق.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "عندما كنا في معسكر الأهلي بالبرتغال، دخل عصام الحضري في أزمة مع جوزيه وأصر الأخير على ألا يعود معنا الحضري في نفس الطائرة".

وأوضح: "كان ذلك بسبب أن جوزيه أخرج الحضري من مباراة، واعترض الأخير وتشاجر مع المدرب البرتغالي".

وواصل: "وقال له الحضري أنا لدي شأن كبير لماذا أخرج؟، ليرد عليه المدرب البرتغالي بعنف ووبخه بشكل كبير وأصر على ألا يعود في الطائرة معنا".

واختتم: "والمشكلة تفاقمت ووصلت لطارق سليم مدير جهاز الكرة وقتها، في مصر، والذي رفض عودة اللاعب بمفرده وأصر على أن يعود على نفس الطائرة".
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