وهب الله: الرئيس السيسي راعي العمل والعمال في مصر.. فيديو

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن اتحاد عمال مصر تابع "التغريدة" الخاصة بالرئيس السيسي الذي هنأ فيها عمال مصر بمناسبة عيد العمال بكل فخر، معقبا: عمال مصر يقدمون الشكر للرئيس، متابعا: كل اللى حضرتك قولتة عنا في التغريدة انت ساعدت به من خلال الجهد والتعب.
وأضاف محمد وهب الله، خلال مداخلتة ببرنامج "اخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير فيما وصل إلية عمال مصر، وذلك من خلال اهتمامه الواضح بالعمال خلال الاعوام الماضية، متابعا:تحيه وتقدير من عمال مصر لسيادة الرئيس، تقديرا لما قدمه لهم.
وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسي ساهم بالكثير من الأمور خلال الفترة الماضية لحمايتهم، وذلك من خلال توفير حوافز واستثمارات جديدة، وذلك للحفاظ علي العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بالإضافة إلي أصحاب المعاشات.
واختتم قائلا: اتحاد العمال في مصر قرر أن يطلق على الرئيس السيسي لقب"راعي العمل والعمال في مصر".
وأضاف محمد وهب الله، خلال مداخلتة ببرنامج "اخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير فيما وصل إلية عمال مصر، وذلك من خلال اهتمامه الواضح بالعمال خلال الاعوام الماضية، متابعا:تحيه وتقدير من عمال مصر لسيادة الرئيس، تقديرا لما قدمه لهم.
وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسي ساهم بالكثير من الأمور خلال الفترة الماضية لحمايتهم، وذلك من خلال توفير حوافز واستثمارات جديدة، وذلك للحفاظ علي العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بالإضافة إلي أصحاب المعاشات.
واختتم قائلا: اتحاد العمال في مصر قرر أن يطلق على الرئيس السيسي لقب"راعي العمل والعمال في مصر".