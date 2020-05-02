وهب الله: الرئيس السيسي راعي العمل والعمال في مصر.. فيديو

محمد وهب الله، خلال مداخلتة ببرنامج "اخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير فيما وصل إلية عمال مصر، وذلك من خلال اهتمامه الواضح بالعمال خلال الاعوام الماضية، متابعا:تحيه وتقدير من عمال مصر لسيادة الرئيس، تقديرا لما قدمه لهم.

وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسي ساهم بالكثير من الأمور خلال الفترة الماضية لحمايتهم، وذلك من خلال توفير حوافز واستثمارات جديدة، وذلك للحفاظ علي العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بالإضافة إلي أصحاب المعاشات.

واختتم قائلا: اتحاد العمال في مصر قرر أن يطلق على الرئيس السيسي لقب"راعي العمل والعمال في مصر".