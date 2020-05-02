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أخبار العالم

السعودية تنفى تغيير مواعيد حظر التجول

السبت 02/مايو/2020 - 02:30 ص
مصادر سعودية تنفي
مصادر سعودية تنفي تغيير مواعيد حظر التجول
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قسم الخارجي
نفت وسائل إعلام سعودية الأنباء المتداولة عن تغيير مواعيد حظر التجول المفروضة حاليا في المملكة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "سبق" عن مصادرها قولها إنه لا صحة لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير مواعيد حظر التجول الحالية.

وأكدت على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات في ظل مواجهة خطر وباء كورونا.

وارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من  24097 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 169 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت المملكة  رفع حظر التجول  جزئيا في جميع مناطق السعودية من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9  صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع الإبقاء  على حظر التجول الكامل على مدار 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها بالرياض
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