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مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: مسلسل الاختيار أحد أسباب هجوم بئر العبد..فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 04:20 ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
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محمد حليم قنديل

نعى اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، موضحًا أن العدو في سيناء غير مرئى والحرب ضد هؤلاء الإرهابيين ستكون طويلة.

وتحدث اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" على شاشة "إكسترا نيوز"، عن أسباب هذه العملية الإرهابية الأخيرة، موضحًا أنها ترجع لـ 3 أسباب، أولها الضربات الرهيبة التي أصابتهم خلال السنوات الماضية، بالإضافة لمسلسل "الاختيار".

وواصل :"السبب الثالث أن هؤلاء الإرهابيين يريدون ان يخبروا الناس الى بتصرف عليهم في قطر وتركيا إنهم موجودين".

وأثنى على مسلسل الاختيار، قائلًا: "الشعب مكنش فاهم إيه اللى بيحصل ومكنش عارف يعنى إيه كمين وإزاى بيضربوا ولادنا.. لأول مرة الشعب يعرف إيه اللى بيحصل.. الإرهابيون أخطأوا في اختيار توقيت تنفيذ العملية.. النهارده الناس حاسة بالأبطال في سيناء".

وأشار إلي أن, مسلسل الاختيار أجاب على تساؤلات المصريين.. أجاب على  90% من تساؤلاتهم.

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