هشام حنفي: رشحت مصطفى محمد للأهلي قبل انضمامه للزمالك..فيديو

قال هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، بأنه أثناء التواجد ضمن اللجنة الفنية تابعوا مباريات دوري الدرجة الثاني، وقاموا باختيار 11 لاعبًا للتواجد في الفريق الأول قبل أن يشتهروا في الدوري الممتاز.





وقال حنفي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "900 لاعب كانوا في الدرجة الثانية تابعناهم، لكن كان هناك 11 لاعبًا رشحناهم للعب في النادي الأهلي."





وتابع: "مصطفى محمد عندما تحدثنا معه قال أنه مشجع لنادي الزمالك فلم نستمر في المفاوضات، لأن رغبته لم تكن لتتغير."









وأضاف: "محمد صادق أيضًا يلعب في الجانب الأيسر وكان سيضيف الكثير للأهلي، لكنه في هذا التوقيت رفض أيضًا من أجل اللعب لنادي الإسماعيلي لأنه يشجع الفريق."





وواصل: "محمد عنتر أيضًا كان مرشح للعب في الأهلي ودخلنا في مفاوضات قبل أن يلعب في الدوري الممتاز، لكن المشكلة دائمًا أنه عندما يهتم الأهلي بلاعب تجري خلفه كل الأندية، لكن بعد صعوده للدوري الممتاز لم نفاوضه."





وتحدث عن إمكانية تعويض اللاعبين الراحلين شريف إكرامي، أحمد فتحي وحسام عاشور، قائلًا: "شعيب محلل الأداء في الفريق الأول يتواجد في كافة المباريات، بداية من فريق مواليد 2002 وحتى فريق الشباب يتحدث إلينا ونقدم له كافة المعلومات المطلوبة من أجل مساعدته."





واختتم: "لدينا في قطاع الناشئين من يعوض اللاعبين الراحلين فنحن نمتلك عناصر تستطيع تعويض أحمد فتحي مثل فارس طارق مواليد 2000 لكن بحاجة إلى وقت في الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرة."