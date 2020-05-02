الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة التحالف العربي

رد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الجمعة، على بيان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الداعي إلى إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة اليمنية في 5 نوفمبر الماضي، وإعادة الأوضاع إلى سابقها، إثر إعلان المجلس الإدارة الذاتية.





وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال المجلس الانتقالي في تصريح على لسان المتحدث باسمه، المهندس نزار هيثم، على موقع المجلس: "يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان الصادر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي الذي عملت الشرعية على تعطيله كليًا، وكذلك ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة".





وأضاف: "يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة الفيروس المستجد كوفيد 19".





وشدد على "ضرورة احترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، والى الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها".





وكان التحالف العربي، دعا الاثنين الماضي، إلى "إلغاء اي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه"، و" وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية"، مشددًا على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها على إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية".





وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في 25 أبريل الماضي فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، التي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.