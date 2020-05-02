AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خطورة التعديل على السيارة.. إلغاء الترخيص وفقد السيطرة عليها

السبت 02/مايو/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

الكثير من أصحاب السيارات يلجأ إلى إجراء تعديلات على سياراتهم من أجل حمايتها ورفع معدلات الأداء وإضافة بعض اللمسات الشخصية المميزة .


ومن المعروف أن هذه التعديلات تؤدي في كثير الأحيان إلى إلغاء ترخيص السيارة أو ربما تنطوي على أضرار عديدة .

 

وتتمحور عمليات تعديل السيارات على تزويد المحرك بقدرات أكبر وإضافة غاز النيتروجين وخفض ارتفاع السيارة وتعديل أنظمة العادم وفي هذا التقرير نبرز أهم التعديلات التي يرغب الكثير في عملها .


1-التعديل على المحرك من أخطر عمليات التعديل وهي عبارة عن إضافة قطع جديدة إلى المحرك الأصلي

كما أن خطورته عدم ملاءمتها للوزن الأصلي للسيارة وحاجتها للمزيد من التغييرات الأخرى.من الجدير ذكره أنه لا يمكن التعديل على المحرك إلا عن طريق الخبراء في الورش الفنية المعتمدة.

 

 2-تعبئة غاز النيتروجين في أسطوانة شبيهه باسطوانة الغاز الطبيعي وتتصل بالمحرك طريق انابيب خاصة لرفع معدل السرعة بطريقة هائلة .

 

3-  التغييرات الخارجية من أبرز التعديلات انتشارًا هي التغييرات الخارجية، والتي تؤدي بصورة كبيرة إلى خفض ارتفاع السيارة، وتغيير أنظمة التعليق، وينجم عن هذا التعديل فقدان السيطرة على السيارة وتضرر الأجزاء السفلى منها أثناء السير على السرعات العالية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور

خلى بالك.. 4 خطوات أساسية عند شراء سيارة مستعملة

تعرف على حالة محرك سيارتك عن طريق لون العادم

صور أقمار صناعية تكشف انخفاض انبعاثات غاز ثنائي النيتروجين لدول الخليج

خطوات يجب اتباعها لتعديل سيارتك.. صور

طرق للتخلص من دخان الشكمان الأبيض

ترشيحاتنا

زاهد ومش محتاج للكلام ده.. رد مفاجئ من طبيب الغلابة لمقدم برنامج قلبى اطمأن| فيديو

رقية شرعية.. 40 آية قرآنية اقرأها كما أوصى النبي للشفاء العاجل

ربة منزل تقتل زوجها بالبحيرة لاعتراضه على جلوسها مع جارتها

فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

بعد ابتكار لقاح كورونا فى الإمارات.. رئيس الدولة وبن راشد وبن زايد يوجهون رسالة للشعب

حريم الزعيم.. هل كان كيم جونج أون مختبئا مع فرقة المتعة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة رقص.. شاهد مى سليم تنشر هذه الصورة

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة