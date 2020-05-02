خطورة التعديل على السيارة.. إلغاء الترخيص وفقد السيطرة عليها

الكثير من أصحاب السيارات يلجأ إلى إجراء تعديلات على سياراتهم من أجل حمايتها ورفع معدلات الأداء وإضافة بعض اللمسات الشخصية المميزة .





ومن المعروف أن هذه التعديلات تؤدي في كثير الأحيان إلى إلغاء ترخيص السيارة أو ربما تنطوي على أضرار عديدة .

وتتمحور عمليات تعديل السيارات على تزويد المحرك بقدرات أكبر وإضافة غاز النيتروجين وخفض ارتفاع السيارة وتعديل أنظمة العادم وفي هذا التقرير نبرز أهم التعديلات التي يرغب الكثير في عملها .





1-التعديل على المحرك من أخطر عمليات التعديل وهي عبارة عن إضافة قطع جديدة إلى المحرك الأصلي

كما أن خطورته عدم ملاءمتها للوزن الأصلي للسيارة وحاجتها للمزيد من التغييرات الأخرى.من الجدير ذكره أنه لا يمكن التعديل على المحرك إلا عن طريق الخبراء في الورش الفنية المعتمدة.

2-تعبئة غاز النيتروجين في أسطوانة شبيهه باسطوانة الغاز الطبيعي وتتصل بالمحرك طريق انابيب خاصة لرفع معدل السرعة بطريقة هائلة .

3- التغييرات الخارجية من أبرز التعديلات انتشارًا هي التغييرات الخارجية، والتي تؤدي بصورة كبيرة إلى خفض ارتفاع السيارة، وتغيير أنظمة التعليق، وينجم عن هذا التعديل فقدان السيطرة على السيارة وتضرر الأجزاء السفلى منها أثناء السير على السرعات العالية