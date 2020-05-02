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أخبار العالم

العراق.. قتلى في صفوف الحشد الشعبي بهجوم لداعش في صلاح الدين

السبت 02/مايو/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، بأن تنظيم "داعش" شن هجومًا على قوات تابعة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها: "حدى نقاط التفتيش التابعة لقوات الشهيد الصدر لواء 35 في منطقة مكشيفة، جنوب تكريت تعرضت لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش، أدى إلى مقتل جميع أفراد النقطة، والبالغ عددهم 10 عناصر من الحشد الشعبي".

وأضافت أن "النقطة افتتحت قبل إيام بعد انسحاب فوج طوارئ الديوانية".

وأشارت إلى أنه "عند تقدم دورية من الحشد الشعبي مع قوة من الشرطة الاتحادية ومفرزة من الاستخبارات إلى مكان الحادث، انفجرت عبوة ناسفة بدورية تابعة للواء 35 حشد شعبي، أدت إلى مقتل بعض العناصر وجرح ثلاثة آخرين".

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